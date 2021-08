Sérgio Reis é internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Instagram @geraldobalanca/ Reprodução)

O cantor e ex-deputado Sérgio Reis, de 81 anos, foi internado nesta terça-feira (24/08) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A informação foi divulgada na quarta-feira (25/8) pelo apresentador Geraldo Luís, que é amigo pessoal do sertanejo, porém o jornalsita não explicou o motivo de o cantor e compositor, precisar de atendimento médico.

Nas fotos publicadas pelo jornalista no Instagram, ele aparece sentado em um sofá, Sérgio aparece sorrindo, sentado na poltrona do quarto, ao lado de uma maca e com roupas do cotidiano.

"Vim visitar no hospital meu amigo querido Sérgio Reis. Ele está melhor e ao lado de sua amada Ângela. Precisou ser internado ontem, em breve em casa se Deus quiser", escreveu o apresentador na legenda do post.

Apesar de estar internado, o cantor prestou depoimento na Polícia Federal (PF) via videoconferência. Reis é investigado pelos áudios que vazaram nas redes sociais em que ele convocava caminhoneiros para protestarem em Brasília em defesa do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) e incitava ações contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Ângela Bavini, mulher de Sérgio, ele encontra-se bem e deve receber alta até sexta-feira (27/8).