Guedes é comparado a Caco Antibes depois de falar sobre energia mais cara

Paulo Guedes ou Cacos Antibes?

Após minimizar a crise hídrica e o encarecimento das contas de energia elétrica no Brasil, internautas comparam o ministro da Economia com o personagem do programa de comédia da TV Globo, Sai de Baixo, interpretado por Miguel Falabella.

"Qual o problema de a energia ficar um pouco mais cara?", perguntou Paulo Guedes durante lançamento da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, na Câmara dos Deputados, nessa quarta-feira (25/8).

O ministro disse ainda que a economia brasileira está mostrando sinais de reação após o auge da pandemia da COVID-19 em 2020 e classificou a crise hídrica como ‘nuvens no horizonte’. "Temos a crise hídrica forte pela frente, mas a economia brasileira está furando as ondas", disse Guedes.

Na história da série brasileira, Caco Antibes pertencia à classe alta de São Paulo. Porém, perde todo o seu dinheiro após a Receita Federal descobrir irregularidades em seu patrimônio. Mesmo com a perda do status e fortuna, Caco não gostava de trabalhar e fazia comentários pejorativos contra os pobres, como "eu tenho horror a pobre", um dos seus bordões mais famosos.

Nas redes sociais, os usuários ironizam as declarações feitas por Paulo Guedes. No ano passado, ele chegou a dizer que, com o dólar em uma cotação mais baixa, até mesmo “empregada doméstica estava viajando para a Disney”, nos Estados Unidos.

As comparações do ministro com Caco Antibes chegaram aos assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quinta-feira (26/8). Em uma das publicações, uma internauta comenta que Paulo Guedes é "o Caco Antibes da vida real e deixa claro, todos os dias, que odeia pobre";





Veja a repercussão na redes sociais:

Paulo Guedes é a personificação do Caco Antibes. Doméstica não pode ir pra Disney. Filho de porteiro não pode entrar na faculdade. Nada de salvar empresas pequenininhas na pandemia. A luz pode subir de preço.... Seria cômico, se não fosse trágico. São falas de um ministro! — Professor Israel ???????????????????? (@ProfIsrael) August 26, 2021

Paulo Guedes, o ministro Caco Antibes. pic.twitter.com/anXKmr1e4a — Tiago Bandeira (@Tsbandeira) August 26, 2021

Paulo Guedes é outro "Jênio" no desgoverno BolsoNazi



Não incluiu noorçamento dinheiro para compra de vacinas



Fez a economia cair de oitava para décima segunda



Miséria, desemprego e nenhum investimento



Caco Antibes que como todos no desgoverno odeiam pobre pic.twitter.com/iBx8qKlyy2 — LulaSilvaLivre (@LulaSilvaLivre) August 26, 2021





O Caco Antibes governa a economia do Brasil. pic.twitter.com/RLIEFLJylG — Decius Caldeira (@CaldeiraDecius) August 26, 2021