Carla Zambelli diz que participará de manifestações em 7 de Setembro

LP Luana Patriolino

(crédito: )

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que participará das manifestações em 7 de Setembro contra ações do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao Correio, a parlamentar disse que estará na Avenida Paulista, em São Paulo, “lutando por liberdade” e “nova independência”. Zambelli também ressaltou acreditar em censura e perseguição aos ativistas e políticos conservadores.

A deputada criticou os mandados autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para investigar supostas incitações violentas marcadas para o feriado. “Observei dezenas de autoridades se juntarem para exigir investigação e punição para um cantor de 81 anos por causa de um áudio que ele próprio já se desculpou”. “Não tenho absolutamente nada contra as investigações. Mas, quando o poder pesa somente para um lado, começo a entender que a saúde de nossa democracia precisa de cuidados”, defendeu.

Para Zambelli, há perseguição aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. “Existe uma articulação para desmotivar, calar e acabar com a liberdade de expressão da população. O que está acontecendo não é somente um ataque aos apoiadores do presidente da República”, disse.

Entenda

A Polícia Federal investiga supostas incitações violentas ao Supremo Tribunal Federal (STF) após vídeos e postagens viralizarem nas redes sociais. Políticos, cantores, empresários e blogueiros estariam envolvidos. Eles estavam convocando a população para protestos na Esplanada dos Ministérios, no dia 7 de Setembro, cobrando a saída imediata dos ministros da Corte. O cantor e ex-deputado Sérgio Reis, envolvido na polêmica, chegou a divulgar um áudio convocando para uma “paralisação geral” dos caminhoneiros do Brasil.

Com a repercussão negativa, o artista disse que se arrependeu do material. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou mandados de busca e apreensão contra os envolvidos, atendendo a um pedido da subprocuradora Lindôra Araújo, da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em resposta à ação, Jair Bolsonaro protocolou um pedido de impeachment contra Moraes no Senado. É a primeira vez na história que um presidente pede a retirada de um ministro do STF. No entanto, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), rejeitou o pedido, nesta quarta-feira (25/8).