MBL pede "Fora, Bolsonaro" em projeção na Esplanada dos Ministérios

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/instagram.com/mblivre/)

O Movimento Brasil Livre fez um protesto original contra o presidente Jair Bolsonaro, na noite desta sexta-feira (27/8), na Esplanada dos Ministérios. Integrantes do MBL projetaram uma luz verde na fachada do Ministério da Economia. Eles convocaram também para os atos contra o presidente, marcados para 12 de setembro.

Entre as projeções, estavam frases como "Fora, Bolsonaro", "Gasolina R$ 7. Senta e chora" e o "04 ganhou uma mansão", em referência ao filho Jair Renan Bolsonaro e a mãe, a advogada Ana Cristina Valle, terem trocado um apartamento de 70 metros quadrados no município de Resende, no interior do Rio de Janeiro, por uma mansão avaliada em R$ 3,2 milhões em uma área nobre de Brasília. O fato veio a público nesta sexta-feira (27/8). O Ministério da Economia e o Palácio do Planalto não se pronuciaram sobre o protesto do MBL até a última atualização desta reportagem.

Mais cedo, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o governador do estado, João Doria (PSDB), não pode proibir atos contra o presidente Jair Bolsonaro em 7 de setembro desde que ocorram em locais distintos dos protestos a favor do governo, convocados para a Avenida Paulista.