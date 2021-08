Filho 04 e ex-mulher de Jair Bolsonaro mudam para mansão de R$ 3 milhões

AO Amanda Oliveira

(crédito: TikTok /Reprodução )

Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, e a mãe, a advogada Ana Cristina Valle, trocaram um apartamento de 70 metros quadrados no município de Resende, no interior do Rio de Janeiro, por uma mansão avaliada em R$ 3,2 milhões em uma área nobre de Brasília. O fato veio a público nesta sexta-feira (27/8) após uma reportagem publicada pelo portal UOL.

O aluguel do imóvel no Lago Sul, um dos bairros mais nobres da capital federal, ocorreu próximo ao mês de junho. Documentos do cartório revelam que o proprietário da casa oficializou a compra do imóvel em 31 de maio, pouco tempo antes da mudança da família, por R$ 2,9 milhões (abaixo do valor em que está avaliada).

O corretor Geraldo Antônio Machado, dono da mansão no papel, vive em uma casa modesta, localizada a cerca de 20km de distância, em um condomínio de Vicente Pires, região administrativa do Distrito Federal. Quando procurado, ele contou que decidiu alugar a nova propriedade porque não conseguiu vender o local em que reside atualmente.

"Eu ia mudar para lá (casa do Lago Sul), mas infelizmente a pessoa declinou do meu negócio aqui (casa onde vive). Eu tive que, infelizmente, alugar. É um sonho morar no Lago (Sul), né. É bem localizado", explicou.

A locação da mansão custaria, em média, R$ 15 mil, segundo avaliação de corretores. No entanto, em entrevista para a revista Veja, a advogada que viveu durante 10 anos em um matrimônio com Jair Bolsonaro diz que, por ser antiga e precisar de algumas manutenções, o valor pago é de R$ 8 mil, abaixo do esperado.

"A casa está detonada. Fiz o trato com o locador de fazer pequenas melhorias, por isso o aluguel foi baixo", justificou.

Ainda assim, o preço chama atenção. Como assessora da deputada federal Celina Leão (PP-DF), Ana Cristina recebe um salário de R$ 8,1 mil, mas com os descontos a remuneração líquida vai para R$ 6.200.

De acordo com a escritura, apesar de ter dado uma entrada de R$ 580 mil, o dono do imóvel financiou a maior parte do valor (R$ 2,32 milhões) por meio do Banco de Brasília (BRB).

O banco público também concedeu um crédito de R$ 3,1 milhões ao senador Flávio Bolsonaro para o mesmo fim: a compra de um imóvel no setor de mansões Dom Bosco, no bairro em questão. O caso vazou, em março deste ano, e repercutiu de maneira negativa.

Isso porque o preço da mansão adquirida por Flávio é três vezes o valor do patrimônio declarado por ele nas eleições de 2018, composto por um apartamento na Barra da Tijuca, avaliado em R$ 917 mil; uma sala comercial no mesmo bairro, custando R$ 150 mil; 50% de participação em uma loja de chocolates (vendida no começo do mês passado), no valor de R$ 50 mil; e um carro Volvo, de R$ 66,5 mil.

Na época, o parlamentar e filho primogênito do presidente também havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, em um processo sobre rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), cuja investigação foi suspensa nesta semana pelo ministro João Otávio de Noronha, do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O mais recente caso envolvendo a família Bolsonaro e casas de luxo se tornou rapidamente um dos mais comentados do Twitter. Até a última atualização desta matéria, o nome de Jair Renan foi mencionado nas redes sociais cerca de 24 mil vezes. Veja algumas reações:

BOMBA! A ex-esposa de Bolsonaro, Ana Cristina Valle, e o filho Jair Renan alugaram uma mansão avaliada em R$ 3,2 MILHÕES no Lago Sul de Brasília. Ana é assessora parlamentar c/ salário de R$ 6.200, mas o aluguel na região é de cerca de R$ 15 MIL. Como fechar essa conta? ???? — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 27, 2021

Mais uma mansão na famiglia Bolsonaro. Filho 04 e ex-mulher do presidente se mudaram para Brasília em uma casa de mais de 2 milhões de reais.



A única empresa que prospera no Brasil de Bolsonaro é a Rachadinha's da Mamata LTDA. — Orlando Silva (@orlandosilva) August 27, 2021

Flávio vivendo em mansão de 6mi com um salário de 25 mil, Carlos pagando apartamento de mais de 100 mil com dinheiro vivo, Eduardo aumentando patrimônio em 432% em 4 anos, Jair Renan que não trabalha morando em mansão de 3 milhões



Mas bora lá falar do Lulinha reativando empresa — vanessa salin (@vnssalin) August 27, 2021

Jair Renan Bolsonaro, 22 anos, se mudou com a mãe para uma mansão avaliada em R$ 3,2 milhões. Ana Cristina Valle é assessora parlamentar com salário de R$ 6.200, mas o aluguel na região é de cerca de R$ 15 mil. Quem paga a conta? — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) August 27, 2021

Apreço pelo luxo



De acordo com o anúncio de venda, o imóvel de luxo de 1.200 metros quadrados e cerca de 800 metros quadrados de área construída em dois pavimentos conta com quatro suítes, piscina, sistema de aquecimento solar, escada em mármore, jardim e espaço fitness, além de “closet amplo na suíte master, com excelentes armários planejados. Banheiro da suíte master com acabamento também elegante e de tamanho avantajado proporcionando conforto e espaço luxuoso. Duas suítes amplas localizadas na parte anterior da casa com amplas varandas que possibilitam vista parcial do Lago".