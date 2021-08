Justiça proíbe nomeação de Fernando Cury em conselho de São Paulo

Td Talita de Souza

Doze dias após ser eleito para novo cargo no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca) paulista, o deputado estadual Fernando Cury foi impedido de ocupar a cadeira de membro no órgão.

A decisão foi proferida nesta sexta-feira (27/8) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que determinou que o estado barre a nomeação do parlamentar que está afastado do mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) por importunação sexual.

Cury foi flagrado apalpando a deputada Isa Penna (PSol) durante uma sessão na casa em dezembro de 2020. Em abril deste ano, os parlamentares da Alesp foram unânimes na decisão de afastá-lo por seis meses do cargo como penalidade pelo assédio cometido.

Nas redes sociais, Isa comemorou a proibição de Cury em assumir o cargo no Condeca. “Esse é o recado que a justiça tem que dar: assédio é crime!”.

O agressor também pode enfrentar uma ação no Ministério Público de São Paulo movida também pela deputada Isa Penna. No entanto, a Justiça do estado não teve êxito em encontrar o parlamentar no endereço fornecido por ele, para notificá-lo da denúncia. Sem a notificação, o processo sofre atraso. Mesmo com o ‘sumiço’, o parlamentar leva uma vida normal nas redes sociais. Caso seja condenado pelo crime, Cury perderia o mandato na Assembleia.