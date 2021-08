Sem agenda à tarde, Bolsonaro participa de motociata em Uberlândia

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução / Redes Sociais)

Sem agenda oficial à tarde, o presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira (31/08) de uma motociata em Uberlânida, Minas Gerais. O ato ocorreu após o mandatário ter participado da inauguração do Complexo Produtor de Água Deputado Luiz Humberto Carneiro.

Aliado do chefe do Executivo, o deputado estadual Bruno Engler (PRTB) também participou do evento.



Motociata em apoio ao Presidente @jairbolsonaro em Uberlândia! pic.twitter.com/z08Ht8Wpw8 — Bruno Engler (@BrunoEnglerDM) August 31, 2021

Mais cedo, Bolsonaro andou a cavalo empunhando um mastro com a bandeira do Brasil. Em meio à cavalgada, o mandatário se encontrou com apoiadores que o presentearam com um troféu. Na chegada à cidade, ao som de "mito" e sem máscara, ele cumprimentou bolsonaristas com apertos de mãos, tirou selfies e pegou crianças no colo.

O presidente também disse que o próximo dia 7 de setembro "nunca foi tão importante" para a população brasileira, defendeu que mudará o destino do Brasil, que "não empunhará uma espada para cima", "mas que temos outro 7 de setembro pela frente" referindo-se indiretamente a uma nova chance de independência.

Bolsonaro participou de motociatas em outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. No dia 27, participou de uma em Goiânia. Sem máscara, o mandatário acenou a apoiadores pelo caminho.

No último dia 8, o chefe do Executivo esteve presente em uma motociata em Brasília em comemoração ao Dia dos Pais. Ele passou pela Esplanada, Ceilândia e Taguatinga.