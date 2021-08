Bolsonaro: "Chegou a hora de, no dia 7, nos tornarmos independentes para valer"

IS Ingrid Soares

(crédito: Reprodução/ Redes Sociais)

Após motociata em Uberlândia, o mandatário discursou durante comemoração do aniversário de 133 anos da cidade. Em um palanque, que tocava ao fundo seu jingle de campanha de 2018, o mandatário convocou a população para participar dos atos pró-governo que ocorrerão no dia 7 de Setembro. Bolsonaro disse ainda que, no dia da Independência, "será a hora do país se tornar independente para valer" e atacou indiretamente o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dizendo não aceitar que "uma ou outra pessoa imponha sua vontade".

"Cada vez mais a população se conscientiza dos seus direitos e de que essa população é quem deve nos apontar para onde devemos ir. Chegou a hora de, no dia 7, nos tornarmos independentes para valer. E dizer que não aceitamos que uma ou outra pessoa em Brasília queira impor a sua vontade. A vontade que vale é a vontade de todos vocês", bradou, sendo respondido em coro por apoiadores com o grito de "Eu autorizo".

"Vocês estarão mostrando no próximo dia 7 que quem manda no Brasil são vocês e temos a missão de fazer aquilo que vocês determinam. Assim sendo, até o dia 7 se Deus quiser. É um momento ímpar para o futuro do nosso Brasil", apontou.

O mandatário relembrou facada de 2018, durante período eleitoral. "Agradeço a Deus pela minha vida. Me considero cidadão de Juiz de Fora e agradeço também ele pela missão de estar a frente do Executivo Federal. Podem ter certeza, tem muita gente boa. A maioria do povo brasileiro está ao nosso lado, junto faremos com que o Brasil chegue à posição de destaque que merece".

"Dizer a vocês que, desde quando cheguei no Congresso em 91, eu venho sonhando com esse momento de colaborar, de mostrar para esse povo o tamanho do Brasil, as suas riquezas e onde nós poderemos chegar. Vivemos momentos um tanto quanto difíceis. Querem roubar aquilo que de mais sagrado nós temos que é a nossa liberdade. Mas tenho certeza que ao lado de vocês, vocês demonstrando o que querem para o Brasil, nós mudaremos o destino dessa grande pátria maravilhosa", continuou.

Ele defendeu que as manifestações do dia 7 darão o norte ao governo do que deve ser feito e repetiu que o comparecimento de apoiadores em massa servirá como uma foto para o país e o mundo.

"Vocês é quem devem dar o norte a todos nós que estamos em Brasília. E esse norte será dado com um exemplo, esse norte será dado com muito mais ênfase, com muito mais força no próximo dia 7. Pela manhã estarei na Esplanada e, por volta das 15h30, na Avenida Paulista em São Paulo. Lá mandaremos um retrato para o Brasil e para o mundo dizendo para onde esse Brasil irá. Irá pra onde vocês apontarem. Todos nós do Executivo, Legislativo e do Judiciário tem a obrigação de estar ao lado do povo brasileiro. São vocês quem pagam o nosso salário, quem apontam realmente as dificuldade que tem e o que devemos fazer para superá-las. Tenho certeza que juntos nós mudaremos o destino do nosso Brasil", concluiu.

Mais cedo, o chefe do Executivo afirmou que o próximo dia 7 de setembro "nunca foi tão importante" para a população brasileira. Ele defendeu ainda que mudará o destino do Brasil, que "não empunhará uma espada para cima", "mas que temos outro 7 de setembro pela frente" referindo-se indiretamente a uma nova chance de independência.