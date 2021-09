Renan Calheiros anuncia investigados no relatório final da CPI da Pandemia

CB Correio Braziliense

(crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

A CPI da Pandemia aumentou a lista de investigados em 29 novos nomes. O relator, Renan Calheiros (MDB-AL), anunciou, nesta quarta-feira (1º/9), em sessão, quem são. Entre eles, estão algumas autoridades e empresários diretamente ligados ao presidente Jair Bolsonaro, como o ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), o deputado Osmar Terra (MDB-RS) e o presidente da Havan, Luciano Hang.

Na relação também foram citados os representantes da Davati Medical Supply Luiz Dominghetti e Cristiano Carvalho, assim como a servidora do Ministério da Saúde e fiscal do contrato da Covaxin, Regina Célia, a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuella Medrades, e o ex-coordenador do Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas, coronel Marcelo Bento Pires.

A oitiva de hoje teve uma mudança de última hora em seu depoente. Os senadores ouvem Ivanildo Gonçalves, motoboy da VTC Log, empresa responsável por fazer a logística em contratos e transportar insumos para o Ministério da Saúde, em vez do advogado Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto do FIB Bank, empresa responsável por emitir uma carta-fiança à Precisa Medicamentos. Tolentino afirmou à CPI sobre sua internação em ocasião de um mal-estar, na noite de terça-feira, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Para Calheiros, essa é uma atitude que vai comprometer a entrega do relatório final da CPI e deve ser recebida com suspeita. “Quero pedir que a CPI entre em contato com a direção do hospital e tenha as informações corretas. Coincidentemente, no dia que é marcado, a pessoa teve um mal-estar”, disse em entrevista. O relator pretendia entregar o relatório em 22 de setembro.