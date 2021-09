Câmara aprova e Pablo Vittar será cidadã honorária de Uberlândia

VL Vinícios Lemos - Estado de Minas

A cantora e drag queen Pablo Vittar vai receber o título de cidadã honorária do município de Uberlândia. A proposta foi aprovada na Câmara Municipal nesta quarta-feira (1/9), na primeira sessão ordinária do mês de setembro da casa.



A votação era simbólica e por maioria simples e teve apenas três vereadores contrários. A proposta foi da parlamentar Dandara Tonantzin (PT), que apontava que conceder a honraria a Pablo mostra a importância da artista para a cultura uberlandense e defesa da comunidade LGBTQIA+.

De acordo com a proposição, a artista natural de São Luís (MA) teve boa parte da carreira desenvolvida em Uberlândia, onde fez as suas primeiras apresentações e estudou design de interiores na Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Ela ainda morou no Bairro Élisson Prieto, quando o local ainda era conhecido como ocupação do Glória.

"Hoje é internacionalmente reconhecida e uma das maiores vozes do universo pop. Com uma carreira premiada, venceu por duas vezes o Prêmio MTV Europe Music Awards, além de ter sido indicada para o Grammy Latino", diz a justificativa da proposição.

O texto ainda lembra que a cantota "teve o seu nome incluído na lista de Líderes da Próxima Geração da renomada Revista Time, em 2019. Consagrou-se em todo mundo como uma das vozes mais influentes na luta pelos direitos LGBTQIA+, sendo citada como 'emblema de fluidez de gênero' pelo consagrado tabloide americano The New York Times”.

Além disso ganhou consecutivamente o prêmio de melhor artista brasileira pelo MTV Europe Music Awards, prêmios como “homem do ano” e “mulher do ano” pela revista GQ Brasil, entre demais premiações por sua relevância na arte, na representatividade LGBTQIA+ e para a cena drag brasileira. Com 11,9 milhões de seguidores no instagram, Pabllo Vittar se tornou a drag queen mais seguida nas redes sociais. Recentemente, a cantora e atriz Lady Gaga anunciou que Pabllo participará de seu novo álbum, na faixa "Fun tonight".

Dandara falou que tem orgulho de homenagear Phabullo Rodrigues da Silva, nome de batismo de Vittar, enfatizando sua trajetória na cidade e seu legado na cultura popular brasileira.

“A cantora, publicamente, reivindica as suas raízes uberlandinas ou uberlandenses, levando o nome do município por onde passa de modo a fazer jus ao reconhecimento de sua cidadania honorária”, disse a vereadora Dandara.