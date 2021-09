Onyx Lorenzoni convida população para atos no Dia da Independência

AF Augusto Fernandes

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 7/4/20)

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, incentivou apoiadores do presidente Jair Bolsonaro a participar das manifestações a favor do chefe do Executivo que estão previstas para acontecer no 7 de Setembro.

Em um evento em Brasília voltado para o público conservador, na manhã desta sexta-feira (3/9), Onyx defendeu que os atos programados para o feriado da Independência sejam pacíficos, mas destacou que os protestos têm de deixar claro a insatisfação dos bolsonaristas com a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF).

“No dia 7, vamos todos para a rua, de verde e amarelo. No dia 7, vamos mostrar o povo ordeiro, vamos levar nossa alma, nosso coração para as ruas do Brasil para que fique muito claro que supremo é o povo brasileiro”, ponderou o ministro.

Segundo Onyx, “não pode nenhuma pessoa, por maior que seja a sua arrogância, por maior que seja a sua prepotência, por maior que seja seu destemor a Deus, achar que ela está acima do bem e do mal”.

"Construímos uma sociedade livre e uma democracia no Brasil. E e o que nós vamos fazer no dia 7, em paz, com amor pelo nosso país no coração, vestidos de verde e amarelo, é mostrar para todos que, no Brasil, nós sabemos o rumo que nós queremos dar ao nosso país”, frisou.

O ministro reclamou que Bolsonaro tem sido “vilipendiado” e “atacado” por ações do STF, mas destacou que “vamos continuar firmes e lutando, porque aqui não tem covarde”.

Por fim, para incentivar os apoiadores do presidente a comparecer nos atos, Onyx recitou um trecho do hino da Independência. “Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil.