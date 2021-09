Carro de som anuncia motociata de Bolsonaro ironizando 'feitos do governo'

NW Natasha Werneck - Estado de Minas

(crédito: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cumpre uma agenda de compromissos em Pernambuco neste sábado (4/9). A programação é que ele siga para o município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do Estado, onde participará de uma motociata. Na cidade, um carro de som passou pelas ruas anunciando o evento, ironizando os “feitos do governo”.

“Atenção Santa Cruz do Capibaribe e região! Neste sábado, dia 4 de setembro, é dia de demonstrar a sua alienação política. Participe da motociata em homenagem a Bolsonaro. Comemore os feitos do governo Bolsonaro: gasolina? R$ 7. Gás de cozinha? R$ 100. 580 mil mortos por COVID-19, maioria por falta de vacina. Mansão de R$ 6 milhões do Flávio [Bolsonaro, filho do presidente]. Falta de vacinação e corrupção na compra da vacina. Aumento de fome e miséria. Destruição da Amazônia. Fila do osso, famílias pedindo gordura de boi nos açougues para não morrer de fome. Sigilo de 100 anos no caso de corrupção da Covaxin. Projeto que retira direitos do jovem aprendiz. 15 milhões de novos desempregados, a maior taxa de todos os últimos anos. Aumento da conta de energia. Demonstra que você é gado do Bolsonaro participando desta motociata.”, anuncia o carro de som.