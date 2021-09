STF autoriza transferência de Roberto Jefferson para hospital particular

TM Thays Martins

(crédito: Reprodução)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou, neste sábado (4/9), que o presidente do PTB, Roberto Jefferson, deixe o Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo Penitenciário de Gericinó para tratamento médico no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. O ex-deputado está preso desde o último dia 13, por participação em suposta milícia digital que ataca instituições democráticas.

Na decisão, Alexandre de Moraes destacou que o político continuará preso preventivamente e que ele precisará ficar com uma tornozeleira eletrônica. Além disso, Jefferson não poderá receber visitas sem autorização e não pode ter contato com os investigados nos inquéritos das Fake News e dos atos antidemocráticos.

O presidente do PTB tem uma infecção urinária e já teve quatro tipos de câncer. Na segunda-feira (30/8), a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ex-deputado por incitação ao crime, homofobia e calúnia contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).