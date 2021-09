Vídeo: manifestantes acampam no Recanto das Emas para apoiar Bolsonaro

LP Luana Patriolino

(crédito: Reprodução)

Cerca de 3 mil pessoas estão acampadas no Recanto das Emas, a 26 km do centro de Brasília, nesta segunda-feira (6/9), em um ato a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro. A expectativa dos manifestantes era de que o mandatário aparecesse no local ainda hoje para cumprimentar os apoiadores (veja vídeo abaixo). No entanto, a organização do evento afirmou que Bolsonaro não irá ao local “por questão de segurança''.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) estão fazendo a segurança da área. Dois helicópteros também sobrevoam a região. Desde o fim de semana, grupos pró-governo desembarcam na capital para participar das manifestações no feriado de 7 de Setembro.

Nas imagens, é possível ver os apoiadores no sol, de verde e amarelo e com buzinas. Também há dezenas de barracas e bandeiras do Brasil espalhadas. Um trio elétrico ainda foi contratado para os bolsonaristas realizarem discursos. A intenção dos manifestantes é seguir para a Esplanada dos Ministério na noite desta segunda-feira.

7 de Setembro

Na véspera de manifestações em apoio ao governo que prometem renovar críticas e ataques ao Judiciário, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez nesta segunda-feira (6), um sobrevoo pela Esplanada dos Ministérios. O passeio de helicóptero do presidente ocorre um dia antes dos atos programados para o Dia da Independência.

Em Brasília, os atos serão na Esplanada. Apoiadores de Bolsonaro já começaram nesta segunda a se dirigir para o local, empunhando cartazes com pedidos de fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional.