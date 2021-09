Moraes diz que somente independência fortalece respeito à democracia

FS FERNANDA STRICKLAND

(crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF)

Relator do inquérito das Fake News, que tem proferido decisões contrárias a aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), escreveu em seu Twitter nesta terça-feira (7) sobre a independência do país.

"Neste Sete de Setembro, comemoramos nossa Independência, que garantiu nossa Liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito a Democracia", escreveu.

Em recado direto a Moraes, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou, também nesta terça-feira (7/9). “Nós não aceitaremos que qualquer autoridade, usando a força do poder, passe por cima da nossa Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer sentença que venha de fora das quatro linhas da Constituição”, afirmou Bolsonaro do alto de um carro de som, na Esplanada dos Ministérios.



“Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos Três Poderes continue barbarizando a nossa população. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil”, continuou se referindo a Alexandre de Moraes, que não foi nominalmente citado.

O ato, convocado com grande antecedência, reuniu milhares de apoiadores do presidente. Antes do contato direto com os manifestantes, Bolsonaro participou de cerimônia do Dia da Independência e, depois, sobrevoou os atos em um helicóptero, acompanhado do filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), do ministro general Walter Braga Netto (Defesa) e do senador Marcos Rogério (DEM-RO).