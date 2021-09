Reunião do Conselho da República é "bravata" de Bolsonaro, afirma Lira

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), um dos integrantes do Conselho da República, desmentiu a marcação de qualquer reunião do colegiado, anunciada para esta quarta-feira (7/9), pelo presidente Jair Bolsonaro. A interlocutores, Lira qualificou a afirmativa como uma "bravata".

De acordo com as informações divulgadas pelo jornal O Globo, Lira acompanhou as manifestações e aos dois discursos do presidente, em Brasília e em São Paulo, de sua residência em Maceió.

A interlocutores, o presidente da Câmara ressaltou que o ato de Brasília, apesar do tom empregado pelo presidente, transcorreu em paz, sem incidentes e tentativas de invasões de prédios públicos, o que "foi um alívio".

Sobre a fala de Bolsonaro na Avenida Paulista, Lira demonstrou preocupação, mas não adiantou qual atitude tomará, afirmando apenas que em breve retornará a Brasília e que pretende ter uma série de conversas com aliados e autoridades.