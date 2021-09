De novo! Governo de SP multa Bolsonaro por não usar máscara

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: PAULO LOPES / AFP)

Após o presidente da República, Jair Bolsonaro discursar sem máscara em cima de um carro de som na Avenida Paulista para apoiadores, o governo de São Paulo aplicou uma nova multa ao presidente por não utilizar o equipamento de proteção individual durante a manifestação. Outras 13 autoridades, como no empresário Luciano Hang e o pastor Silas Malafaia, também receberam multa por não usarem máscaras de proteção.

É a sétima vez que Bolsonaro descumpre as regras sanitárias no território paulista. A primeira infração também ocorreu em uma manifestação na capital de SP, em 12 de junho. Bolsonaro pode recorrer às multas com recursos. "Esgotados os recursos das multas, o presidente deverá pagar os respectivos valores ou poderá ter o nome incluído na dívida ativa do Estado e no Serasa", indicou nota do governo.

Outras autoridades, como a deputada federal Carla Zambelli e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, também foram multadas.

Atualmente, é obrigatório, por lei, o uso de máscara em espaços públicos e privados durante a pandemia do novo coronavírus. A lei foi sancionada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro em julho do ano passado.

"Todos os cidadãos, incluindo figuras públicas e políticas, devem zelar pela proteção individual e coletiva. A manutenção das medidas preventivas já conhecidas e preconizadas pelas autoridades sanitárias nacionais e internacionais, que incluem o uso de máscara, seguem cruciais para prevenção contra covid-19", lembrou o governo paulista.

Desde junho, Bolsonaro pressiona o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por um parecer que desobrigue o uso de máscaras por pessoas vacinadas ou já infectadas pelo novo coronavírus. Queiroga já se posicionou contra a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas disse que a pasta ainda estuda desobrigar o equipamento de proteção individual.