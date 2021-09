Governo comemora protestos "pacíficos" no Dia da Independência

FS Fernanda Strickland

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Os ministros do governo Bolsonaro exultaram com as manifestações deste 7 de setembro. E fizeram questão de lembrar que os atos não tiveram "nenhuma confusão".

Na segunda-feira (06), depois dos manifestantes a favor de Bolsonaro furarem a barreira colocada pela Polícia Militar (PM) no começo da Esplanada dos Ministérios, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, elogiou o gesto dizendo: “Lindo ver Brasília ser tomada por pessoas de bem. Pessoas ordeiras, que só querem viver num país mais justo, mais livre e mais democrático. Tá bonito de ver!!! Viva o 07 de setembro!!!", publicou no Twitter.

Depois da jornada do 7 de setembro, ele voltou a comemorar. “Fim do dia em Brasília. Zero dano ao erário. Zero dano ao patrimônio público. Eu já sabia!!! Parabéns aos brasileiros de bem que tornam nossa democracia cada vez mais vibrante. Viva o 07 de setembro!!! Dia da nossa independência", comemorou, mais uma vez, no Twitter.

https://twitter.com/WRosarioCGU/status/1435368356719349762?s=19

Já Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência, disse que está "com muito orgulho das manifestações". "Quem está aqui? Aqui está um povo pacifico, aqui estão as famílias, aqui estão os que amam de verdade o Brasil. Os que querem ver a constituição sendo cumprida, que querem eleições limpas, querem um presidente temente a Deus, querem a sua liberdade, o direito de propriedade. Os que querem proteger a vida, às suas famílias, querem que tenha hoje um presente seguro e um futuro de esperança para todos. Esse é o verdadeiro supremo! O Supremo do Brasil é o povo!"

https://twitter.com/onyxlorenzoni/status/1435367615422214148?s=19

O ministro da Comunicação, Fábio Faria, seguiu a mesma linha de tecer loas às manifestações antidemocráticas. “7 de setembro de 2021! Várias imagens falam mais de mil narrativas!!

Avenida Paulista lotada e sem nenhuma confusão. Manifestações pacíficas de apoio ao presidente Bolsonaro!”, postou no Twitter.

https://twitter.com/fabiofaria/status/1435331950416384000?s=19

Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), filho 01 do presidente, parabenizou os apoiadores do pai. "Parabéns aos milhões de brasileiros que foram às ruas pacificamente se manifestarem contra abusos de autoridade e a favor da liberdade de expressão. Os oportunistas que estão falando em impeachment mostram que não estão conectados com a população, a realidade e a democracia!"

https://twitter.com/FlavioBolsonaro/status/1435381009386770435?s=19