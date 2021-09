'Firmes pela democracia': Ibaneis agradece 'espírito cívico' após atos na Esplanada

AI Ana Isabel Mansur

Após as manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desta terça-feira (7/9), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e a primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do DF, Mayara Noronha, usaram as redes sociais para opinar sobre os atos. Durante o feriado de Sete de Setembro, referente à Independência do Brasil, milhares de pessoas se reuniram na Esplanada dos Ministérios.

O chefe do Executivo local afirmou que o Distrito Federal recebeu manifestações de "todas as posições políticas" e agradeceu às forças de segurança da capital federal pela atuação durante os protestos, aos quais se referiu como "jornada cívica."

Pouco tempo antes, Mayara Noronha postou foto abraçada à bandeira do Brasil e de frente para o Congresso Nacional, além de um registro ao lado do marido, em evento público. Não é possível saber, porém, se o casal esteve nos atos desta terça (7/9).

No texto das imagens, a primeira-dama minimizou os lados políticos antagônicos e pediu a bênção de Deus àqueles "que têm o poder de nos direcionar em nosso país." Mayara também clamou por controle emocional para lidar com uma sociedade "afetada emocionalmente e socialmente."