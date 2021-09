Humberto Costa: 'Até quando vão apoiar quem não liga para o país?'

NW Natasha Werneck - Estado de Minas

(crédito: Agência Senado)

O senador Humberto Costa (PT-PE) fez uma análise nesta quarta-feira (8/9) do pós-manifestações do feriado do Dia da Independência, convocada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo o petista, o chefe do Executivo demonstrou um isolamento político e só conversa com quem o apoia.

O parlamentar, que compõe a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal ainda questionou: “Até quando vão aguentar apoiar alguém que não liga para o país?”.

Seguimos na luta contra a irresponsabilidade de Bolsonaro e toda a ineficiência do seu governo que já acabou. Jair demonstrou ontem um isolamento político grande. Bolsonaro faz política para quem o apoia. Mas, até quando vão aguentar apoiar alguém que não liga para o pais? — Humberto Costa (@senadorhumberto) September 8, 2021





No feriado do Dia da Independência, pessoas vestidas de verde e amarelo foram às ruas demonstrar apoio ao presidente. Inflamados pelos discursos de Bolsonaro, seus apoiadores pediram o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e uma intervenção no Congresso Nacional.