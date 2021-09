Em resposta a Bolsonaro, Fux pede cuidado com "falsos profetas do patriotismo"

IM Israel Medeiros

Em um discurso mais duro do que aquele feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se manifestou hoje pela primeira vez após os atos com pautas golpistas incentivados e prestigiados pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que as falas golpistas de Bolsonaro configuram crime de responsabilidade e pediu à população atenção aos “falsos profetas do patriotismo”.

“Estejamos atentos a esses falsos profetas do patriotismo, que ignoram que democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo ou o povo contra suas instituições. Todos sabemos que quem promove discurso do ‘nós contra eles’ não propaga democracia, mas a política do caos. Em verdade, a democracia é o discurso do um por todos e todos por um, respeitadas as nossas diferenças e complexidades”, pontuou Fux.

“Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas, que criam falsos inimigos da nação. Mais do que nunca, nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos”, afirmou o ministro.

“O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país, pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como incansável artesão tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. Só assim é possível pacificar e revigorar uma nação inteira”, acrescentou.

Ontem, o presidente da República aprofundou a radicalização contra o Judiciário ao dizer que não respeitaria mais decisões judiciais do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele também insinuou que, caso “uma ou duas pessoas” do Supremo não entrem nos eixos, será preciso tomar decisões drásticas.

As falas foram vistas com temor por membros do Judiciário e rebatidas de forma dura pelo presidente do STF, Luiz Fux, nesta quarta-feira (8). Ele chegou a dizer que ninguém fechará o Supremo e que o comportamento de Bolsonaro, ao incentivar a desobediência e atacar a democracia, configura crime de responsabilidade.