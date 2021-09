'O pai tá on':Temer compartilha elogios à carta que escreveu para Bolsonaro

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

Após ajudar o presidente Jair Bolsonaro (sem Partido) a escrever a nota apaziguadora entre os poderes, que foi divulgada na tarde da última quinta-feira (9/9), o ex- presidente Michel Temer (MDB) foi elogiado nas redes sociais.

Nesta sexta-feira (10/9), apoiadores, políticos e celebridades, como o empresário Lucas Fernandes, marcaram o perfil oficial do Temer no Instagram em publicações da ferramenta stories com elogios. As postagens foram repostadas no perfil do ex-presidente.

"Nem todo herói usa capa", escreveu um seguidor.

Outras publicações compartilhavam manchetes de reportagens de jornais e gráficos do índice Ibovespa, que é um dos indicadores mais importantes de desenvolvimento econômico brasileiro.

A apresentadora da CNN Brasil Gabriela Prioli publicou um stories com a pergunta "Vocês já deram uma olhada no perfil do Michel Temer aqui no Instagram?".

Entenda:

Após encontro com o ex-presidente Michel Temer, o presidente Jair Bolsonaro divulgou uma nota apaziguadora entre os poderes. O presidente vinha incitando uma "guerra" com o Supremo Tribunal Federal (STF) e fazendo ataques ao ministro Alexandre de Moraes.

As ações geraram as manifestações do dia 7 de setembro e a paralisação dos caminhoneiros, além de discursos fortes dos ministros Luiz Fux, presidente do STF, e Luís Roberto Barroso, presidente do TSE; do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado; e do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara.

Temer confirmou que redigiu a carta, conforme informação da jornalista Denise Rothemburg, do Correio Braziliense.