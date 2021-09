Bolsonaro se irrita com bolsonarista: 'Acha que tenho superpoderes?'

NG Nathalia Galvani

(crédito: Presidente se irritou novamente com um do seus apoiadora nesta quinta-feira (16/9) (foto: Agência Brasil/Reprodução))

Em conversa no 'cercadinho' do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (16/9), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se irritou novamente com um dos seus apoiadores, que pediu ajuda do político com uma decisão judicial. O vídeo foi divulgado em canal de Youtube de outro eleitor.

"Rapaz, teu problema é de 41 anos, você não resolveu ainda? Depende de mim? Eu passo por cima da Justiça?", questiona o presidente.

Em seguida, o apoiador pede que Bolsonaro olhe ‘com carinho’ sobre seu pedido, que, impaciente, volta a rebater o homem.

"O que é olhar com carinho? Estou olhando com carinho para você agora. Se é Justiça, não passa por mim. Se tem uma sentença contra você, como eu vou mudar a sentença? Pegar o juiz e dizer 'vem aqui, assina'. Já transitou em julgado, sei do teu caso", disse o chefe do Executivo.

Bolsonaro então diz que um presidente não tem superpoderes para resolver todos problemas. “Com esse garoto, 41 anos, ele foi injustiçado ou não, tem sentença da Justiça dizendo que ele é soldado e não terceiro sargento, como eu vou resolver o assunto dele agora?", questiona.

"Nem se eu chamar o comandante do Exército, 'presidente como vou passar por cima de uma sentença já julgada'. Ficou chateado comigo, lamento", finaliza o presidente, tentando amenizar a situação com o bolsonarista.