PMs estão ajudando bolsonaristas acampados no Parque da Cidade

LP Luana Patriolino

Além das barracas irregulares, bolsonaristas estenderam faixas com ataques ao Supremo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Acampados no Parque da Cidade para demonstrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro, manifestantes estão recebendo ajuda de policiais militares. Vídeos publicados nas redes sociais de bolsonaristas filmam o cotidiano do alojamento e afirmam que PMs à paisana estão auxiliando a permanência dos apoiadores do governo. O Correio esteve no local, na noite da última quinta-feira, e flagrou cerca de 20 barracas montadas no estacionamento 3. De acordo com a administração do local, eles não têm permissão para ficar lá.

Em um vídeo publicado no Instagram, um apoiador do governo registra a presença de policiais militares fardados no acampamento. No entanto, o bolsonarista ressalta que os PMs estão no local para apoiar o movimento. “A gente está recebendo a visita da Polícia Militar. Mas eles querem fazer o quê? Eles querem nos desmobilizar daqui? Negativo. Vieram prestar apoio. Inclusive, a Polícia Militar do Distrito Federal é que está fazendo intermédio (sic) em relação à nossa permanência aqui”, diz um homem identificado nas redes como Perci Wild.

Em outro material publicado pelo bolsonarista, ele agradece o recebimento de uma bicicleta enviada por um policial militar do DF. “Obrigado, Vespaziano. Eu meio que duvidei, mas o cara tem honra para caramba. Vespaziano é um PM aqui do DF. Ele é meu seguidor e estava acompanhando a live e falou ‘vou te levar uma bike aí no acampamento’”. Em seguida, ele marca a rede social do policial nos comentários do post e agradece mais uma vez.

O administrador do Parque da Cidade afirmou que o grupo não tem permissão para permanecer ali. “Existe uma lei que proíbe acampamento em todos os Parques. No que eu saiba, acampamento é só na área do camping”, disse Silvestre Rodrigues da Silva, que acrescentou estar negociando a desocupação da área — mas não deu prazo para que isso aconteça. Procurada, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) não respondeu aos questionamentos até o fechamento desta edição.

Manifestantes pró-governo voltaram a acampar em Brasília após serem removidos da Esplanada dos Ministérios, a pedido do Governo do Distrito Federal, na semana passada. Pelo Parque da Cidade estão espalhadas bandeiras do Brasil, de Israel e até mesmo imagens de Bolsonaro. Faixas e cartazes também foram colocados no acampamento. As mensagens pedem a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a “criminalização do comunismo”. Algumas delas estão escritas em inglês, italiano e espanhol. Os bolsonaristas improvisaram uma cozinha e montaram um esquema de iluminação.