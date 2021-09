Bolsonaro comenta fala em abertura da ONU: "Verdades que desesperam"

IS Ingrid Soares

(crédito: TIMOTHY A. CLARY / POOL / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta terça-feira (21/9) seu discurso na 76ª Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (21/9). Por meio das redes sociais, o chefe do Executivo publicou o vídeo de sua fala em Nova York e escreveu que "expôs verdades que desesperam grande parte da já conhecida imprensa e a esquerda".

No entanto, Bolsonaro levou pouco mais de 12 minutos em um aceno ao radicalismo à base eleitoreira, quando fez defesa ao tratamento precoce, que não possui comprovação científica, e contra o passaporte da vacina.

O presidente também tentou atrair investidores, ao falar sobre o Brasil estar preparado para receber investimentos afirmando que seu governo recuperou a credibilidade externa e, hoje, se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. No entanto, parte do agronegócio e do mercado financeiro usualmente simpático ao Planalto retirou seu apoio em meio à crise e à instabilidade política no país.

Horas antes, Bolsonaro publicou um vídeo criticando manifestantes que protestavam contra ele em frente à casa de um diplomata que visitou na noite anterior. Ele caracterizou o grupo como "meia dúzia de acéfalos".