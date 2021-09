Presidente do PSDB diz que Bolsonaro se tornou um "pária" internacional

CN Cristiane Noberto

(crédito: Reprodução/PSDB)

“O chefe de Estado brasileiro se tornou um pária internacional”, criticou o presidente do PSDB, Bruno Araújo. O líder da sigla disse que o Brasil vive o maior paradoxo diplomático com Jair Bolsonaro e que, ao atacar os próprios governadores e prefeitos, o presidente ataca os chefes de Estado presentes na 76ª Assembleia-Geral das Nações Unidas nesta terça-feira (21/9). As declarações foram concedidas ao Correio nesta manhã, na sede do partido em Brasília.

“Alguém que tem que comer pizza na rua porque não consegue acessar um restaurante, alguém que quando faz ataque a governadores e prefeitos [do próprio país], na prática, está atacando o próprio público de chefes de Estados presentes, pois eles tomaram as mesmas médias. Bolsonaro é alguém que tem isolado o Brasil da comunidade internacional dos fatos e temas relevantes para a economia e prestígio da sociedade brasileira. É uma pena”, lamentou.

Bruno Araújo ainda disse ter esperança para as próximas eleições. “A gente espera que em 2022 seja uma oportunidade para a sociedade brasileira dar um outro caminho e outro destino para que na sessão de 2023 passemos a voltar a ter um conceito respeitado do mundo”, disse.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que está em Brasília para apresentação formal de sua candidatura às prévias do PSDB, também comentou o discurso. Aos jornalistas, o tucano repudiou a fala de Bolsonaro sobre as medidas de bloqueio tomadas contra o coronavírus. “A medida que o presidente Bolsonaro falta com a verdade, em falar que os governadores são culpados por fecharem as fronteiras, sendo que o mundo inteiro fez isso, mente para a ONU. Estou absolutamente seguro que as medidas que tomamos no RS, estão alinhadas com o resto do mundo”, disse.