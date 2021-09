Bolsonaro e comitiva de 50 pessoas seguem quarentena de 5 dias

IS Ingrid Soares

O secretário de comunicação do Palácio, André Costa, divulgou nesta quarta-feira (22/9) as diretrizes adotadas pelo governo após o diagnóstico positivo para covid-19 do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que integrou a comitiva presidencial a Nova York na Assembleia-Geral da ONU. Ele afirmou que a comitiva foi orientada a permanecer em isolamento pelo período de 14 dias, seguindo o Guia de Vigilância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo André Costa, contudo, no 5º dia após o último contato com Queiroga, o grupo realizará um novo teste PCR e, caso o resultado seja negativo, será liberado do isolamento, permanecendo em acompanhamento médico até o 14º dia. Ele ressaltou que a comitiva que retornou ao pais encontra-se assintomática e realizará novos exames entre sábado à noite e domingo.

"De acordo com esse guia, essas pessoas permanecerão em isolamento e, no 5º dia útil, como foram apenas contactantes, após o ultimo contato com a autoridade, serão submetidos a um novo teste de RT-PCR. Sendo negativo, a pessoa encontra-se liberada do isolamento e será acompanhada por um médico até o 14º dia. Permanecendo assintomática, está descartado o caso de covid", apontou.



O secretário ressaltou que as medidas valem, inclusive, para o presidente Bolsonaro, que também está assintomático.

"O presidente está no Alvorada, totalmente assintomático e seguirá essa orientações. São cinco dias contados do último domingo. Logo, sábado à noite, domingo pela manhã é feito um novo exame", acrescentou, relatando que o último contato da comitiva com o ministro ocorreu na terça-feira (21), antes do retorno ao Brasil.

Ele destacou ainda que cerca de 50 pessoas, incluindo o Escav, o grupo precursor de viagens do presidente, por medida de precaução, foram submetidas às mesmas regras. Já Queiroga cumpre 14 dias de quarentena na cidade americana.



Após a chegada ao país, o chefe do Executivo seguiu diretamente para o Palácio da Alvorada onde participou à tarde, por meio de videoconferência, de uma reunião com Pedro Cesar Sousa, subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. O chefe do Executivo também cancelou uma viagem no Paraná depois de receber da Anvisa uma recomendação de quarentena.

A Secretaria de Comunicação chegou a divulgar a participação de Bolsonaro em Ponta Grossa, onde compareceria a uma solenidade de entregas do governo federal ao estado. Posteriormente, ele jantaria com empresários em Castro. Também havia a expectativa de uma motociata no sábado (25), em Piraí.

Além do presidente Jair Bolsonaro e de Queiroga, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, os ministros general Augusto Heleno (GSI), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral), Gilson Machado (Turismo), Joaquim Leite (Meio Ambiente), Carlos França (Relações Exteriores); o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) fizeram parte da comitiva.

Ao Correio, a assessoria do presidente Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que ele está em casa, trabalhando remotamente, e que passará nos próximos dias por novo exame de PCR.

O Itamaraty afirmou que, de acordo com as orientações do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pessoas assintomáticas totalmente vacinadas contra covid-19 não precisam fazer quarentena após exposição ao vírus, mas devem “devem ser testadas entre o terceiro e o quinto dia após a exposição ao vírus, e usar máscara em ambientes fechados públicos por 14 dias ou até receber o resultado negativo do teste”.

Em nota, ressaltou que o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, foi completamente vacinado contra a covid-19 e, em teste feito hoje, à primeira hora, obteve resultado negativo.