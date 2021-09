Bolsonaro cancela agenda no Paraná após Anvisa recomendar quarentena

JV Jorge Vasconcellos IS Ingrid Soares

(crédito: Eduardo Munoz/AFP )

O presidente Jair Bolsonaro cancelou as agendas que estavam previstas para sexta-feira (24/9) no Paraná depois de receber da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) uma recomendação de quarentena. O chefe do Executivo desembarcou nesta quarta-feira (22) em Brasília, vindo de Nova York, onde participou da 76ª Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU).

A Secretaria de Comunicação chegou a divulgar a participação de Bolsonaro em Ponta Grossa, onde compareceria a uma solenidade de entregas do governo federal ao estado. Posteriormente, ele jantaria com empresários em Castro. Também havia a expectativa de uma motociata no sábado, em Piraí.

A recomendação de isolamento foi feita pelo órgão regulador após a notícia, ontem à noite, de que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com covid-19 em Nova York. Ele fazia parte da comitiva que viajou para os EUA com o presidente.



O cancelamento da agenda do presidente foi anunciado pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), que escreveu ainda uma nota: "A pedido da Senhora Cláudia Campos, Chefe do Gabinete Adjunto de Agenda, informo o cancelamento da participação do senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, nas atividades relacionadas abaixo, previstas para o dia 24/9/2021, em Ponta Grossa/PR e Castro/PR", concluindo que o cancelamento se devia à recomendação da Anvisa.

O Correio questionou o Planalto se Bolsonaro pretende seguir o isolamento recomendado pela Anvisa, mas não obteve resposta até o momento.