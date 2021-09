Piada internacional: Bolsonaro é comparado a personagem "Chiqueirinho" nos EUA

RF Raphael Felice

Um dos programas de TV mais populares dos Estados Unidos transformou o fato de o presidente Jair Bolsonaro não ter se vacinado contra covid-19 em piada. O apresentador Jimmy Kimmel ironizou o chefe do Executivo brasileiro e o comparou ao personagem Chiqueirinho, do desenho animado e revista em quadrinhos “Snoopy”, criado por Charles Monroe Schulz.

Nas ilustrações do cartunista americano, Chiqueirinho aparece sempre envolto de poeira e sujeira, como se fosse uma espécie de “Cascão”, da Turma da Mônica, dos americanos.

Responsável por apresentar duas cerimônias do Oscar, em 2017 e 2018, Kimmel relembrou, e fez piada, de outras declarações de Bolsonaro, como na vez em que o presidente afirmou que o uso de imunizantes poderia transformar pessoas em jacarés ou em mulheres barbadas.

O apresentador do talk show lembrou que Bolsonaro ficou conhecido como “Trump Brasileiro”, em referência ao ex-presidente americano Donald Trump, derrotado por Joe Biden nas últimas eleições norte-americanas.

Após não aceitar a derrota, Trump insuflou manifestantes que invadiram o Capitólio em um ataque à democracia que terminou com cinco mortos, entre eles um policial do Congresso americano. Em Sete de Setembro, Bolsonaro também inflamou o discurso e levou milhares de pessoas às ruas. Apesar das ameaças feitas por apoiadores, contudo, a invasão aos Poderes ficou apenas no discurso.