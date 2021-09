Senado aprova em dois turnos texto-base da PEC da reforma eleitoral

CN Cristiane Noberto

(crédito: Marilia Lima/CB/D.A Press - 7/10/18 )

O Senado aprovou, em dois turnos, o texto-base da reforma eleitoral, na tarde desta quarta-feira (22/9). Por 66 votos a 3, o Plenário decidiu avançar com a tramitação da PEC 28/21. Durante a votação, foi rejeitado o dispositivo que previa a volta das coligações em eleições proporcionais. Agora, os senadores passarão a analisar os destaques, que pedem mudanças na redação da proposta.

Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado já havia rejeitado o dispositivo que trata das coligações, que veio da Câmara dos Deputados após a discussão da proposta na Casa em agosto.

A relatora, senadora Simone Tebet (MDB-MS), apontou que as coligações distorcem a vontade do eleitor ao eleger candidatos com orientações políticas diferentes daqueles escolhidos, além de aumentarem a fragmentação partidária e dificultarem a governabilidade.

Após a apreciação dos parlamentares, o texto segue para promulgação.