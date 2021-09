Senado aprova mudança na data da posse presidencial para 5 de janeiro

PG Pedro Grigori

(crédito: Evaristo Sá/AFP - 1/1/19 )

A partir de 2027, o presidente e governadores serão empossados, respectivamente, nos dias 5 e 6 de janeiro. O Senado aprovou, em dois turnos, o texto-base da reforma eleitoral, na tarde desta quarta-feira (22/9), e manteve a mudança na data das posses propostas pela Câmara dos Deputados.

Atualmente, as posses são sempre no primeiro dia de janeiro. Por 66 votos a 3, o Plenário decidiu avançar com a tramitação da PEC 28/21. Durante a votação, foi rejeitado o dispositivo que previa a volta das coligações em eleições proporcionais.

Agora, os senadores passarão a analisar os destaques, que pedem mudanças na redação da proposta. Após a apreciação dos parlamentares, o texto segue para promulgação.