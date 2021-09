CPI quer saber quem é o senador que viajou com diretor da Precisa

JV Jorge Vasconcellos

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 vai tentar descobrir quem é o senador que, no fim de 2019, viajou a Las Vegas, nos Estados Unidos, com Danilo Berndt Trento, diretor institucional da Precisa Medicamentos. Empresário presta depoimento à comissão nesta quinta-feira (23/9). A empresa intermediou o contrato de compra da vacina Covaxin entre o Ministério da Saúde e o laboratório indiano Bharat Biotech.

A decisão de investigar a viagem atendeu a um requerimento do senador Humberto Costa (PT-PE), que fez um relato sobre o caso, com base em documentos. Segundo o parlamentar, a ida Las Vegas estaria ligada a um lobby para legalizar os jogos de azar no Brasil.

Costa relatou também que o Trento e o senador em questão passaram festas de fim de ano em Miami e no Uruguai.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) apontou uma coincidência. Segundo ela, no fim de 2019, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) derrubou uma proposta para legalizar os jogos de azar no país.

Danilo Trento confirmou ter ido pelo menos uma vez a Las Vegas, mas negou-se em revelar o nome do senador, lançando mão do habeas corpus que conseguiu no Supremo Tribunal Federal (STF) para não responder a perguntas que possam incriminá-lo.

A Precisa Medicamentos está no alvo da CPI por ter intermediado contrato de compra da vacina indiana Covaxin entre o Ministério da Saúde e o laboratório indiano Bharat Biotech. O contrato, no valor de R$ 1,6 bilhão para a aquisição de 20 milhões de doses do imunizante, foi suspenso pelo Ministério da Saúde depois de a comissão parlamentar apontar uma série de irregularidades. Entre elas, fraude de documentos e a exigência de um pagamento antecipado a uma empresa situada em um paraíso fiscal, o que não estava previsto no contrato.