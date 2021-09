Diretor diz à CPI que Prevent não tem conexão com a família Bolsonaro

TA Tainá Andrade

Em depoimento nesta quarta-feira (22/9), o diretor-executivo da Prevent Sênior, Pedro Benedito Batista Júnior, disse à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 que a operadora de saúde não tem ligação com a família Bolsonaro. Ao responder os questionamentos do relator Renan Calheiros (MDB-AL), ele afirmou que os dados aos quais o presidente da República e seus filhos se referiam em publicações nas redes sociais já eram públicos. Entretanto, segundo ele, não eram dados do estudo completo, mas de “observação dos acompanhamentos realizados pelos médicos”.

O depoente também afirmou que a empresa não enviou kits de tratamento precoce para a residência de seus conveniados. Irritados com as contradições no depoimento, os senadores ameaçaram mostrar prescrições feitas por médicos da operadora.

“Estou com a prescrição do dia 21 de março de um paciente que estava com gripe e que recebeu o kit do tratamento precoce sem diagnóstico, portanto o senhor está mentindo. Eu tenho a receita enviada pela Prevent Senior e foi o paciente que mandou. O senhor está mentindo. Disse que ia falar a verdade aqui. O senhor está dizendo que não teve tratamento precoce. Respeito aqui é falar a verdade. Você não está falando a verdade. É de provocar indignidade”, afirmou o senador Rogério Carvalho (PT-SE), chacoalhado o celular.

Ao indagarem o diretor se acreditava no tratamento precoce, a resposta foi evasiva, o que também desagradou.

Para o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), a intenção da empresa é criar “pacientes crônicos” para serem tratados até o “resto da vida”. Por esse motivo, ele quer pedir uma investigação para descobrir se a mãe do empresário bolsonarista Luciano Hang tinha outros convênios de saúde além da Prevent Senior quando morreu após complicações da covid-19.

“A gente não pode saber de nada porque a Prevent Sênior foi utilizada como propaganda negacionista e vocês nunca desmentiram. Quando você vê um presidente da República falar sobre o tratamento precoce, que a Prevent Senior tem um protocolo; quando se fala uma coisa do senhor que não é verdade, a primeira coisa a ser feita desmentir. Para vocês, era muito cômodo ter uma propaganda para empresa vindo da maior autoridade do Brasil”, pontuou Aziz.