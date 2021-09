Bolsistas poderão ter acesso à Lei de Cotas em universidades e escolas técnicas

CN Cristiane Noberto

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Alunos com bolsa integral em escolas beneficentes de assistência social poderão ser beneficiados pela Lei de Cotas nas universidades e em escolas técnicas de nível médio públicas. É o que diz uma proposta aprovada pela Comissão de Educação do Senado nesta quinta-feira (23/9).

Atualmente, a Lei de Cotas reserva a metade das vagas em instituições de ensino superior e técnico federais para alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Dentro deste escopo, há estudantes de cota social — aqueles com renda familiar até um e meio salário mínimo —, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência.

A proposta do Senado amplia essa seleção aos alunos que estão em estabelecimentos de ensino com bolsa integral. Na proposta original, havia a previsão daqueles beneficiados com 50% da bolsa. Contudo, o relator senador Confúcio Moura (MDB-RO) apontou que a renda das famílias seria superior ao das cotas sociais. Portanto, não seria adequado inseri-los no texto.

"A restrição nos parece apropriada, pois preserva o alcance social da Lei de Cotas, ainda que se deva reconhecer que, exceto na subcota social, não há exigência de renda máxima dos egressos de estabelecimentos de ensino público", disse o senador

A comissão também aprovou uma proposta que permite aos estudantes carentes que não realizaram a edição anterior do Enem, a dispensa da justificativa para pedir a isenção da taxa de inscrição. As duas propostas foram enviadas para análise da Câmara dos Deputados.