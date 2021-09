Bolsonaro sugere banho frio para economizar energia: 'Muito mais saudável'

NW Natasha Werneck - Estado de Minas

(crédito: Evaristo Sá/AFP)

Na tradicional live de quinta-feira (23/9) nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ressaltou a crise hídrica que o país enfrenta e deu algumas sugestões para economizar energia. O chefe do Executivo pediu para que os brasileiros ajudem o país e comecem a tomar banho frio, evitar o elevador, desligar o ar condicionado.



“Faço um pedido para você agora: se tem uma luz acesa na sua casa, por favor, apague. Nós estamos vivendo a maior crise hidrológica dos últimos 90 anos. Se você puder apagar uma luz, apague. Se você puder desligar o ar condicionado, mas se não puder passe de 20° para 24° que gasta menos energia”, disse Bolsonaro na live.

O presidente deu exemplos do que ele tem feito para economizar. “Aqui, além de apagar as luzes, também desliguei o aquecedor da piscina. Eu tô com 66 anos e tenho uns problemas de fraturas e outros problemas de saúde que vão aparecendo e geralmente eu pego elevador para subir porque aqui são três andares. Quando tem que descer, mesmo se o elevador está aberto aqui na frente, eu desço pela escada. Se puder fazer a mesma coisa no seu prédio, ajude a gente. Quanto menos mexer no elevador, mais economia de energia nós temos”, disse.

Ele também sugeriu que continue tomando banho, mas no frio. “Tomar banho é bom, mas se puder tomar frio é muito mais saudável, ajude o Brasil”, ressaltou.



Bolsonaro, por fim, disse que torce para que o país tenha muita chuva nos próximos meses para evitar problemas no país.