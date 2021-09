Roberto Rocha critica Renan Calheiros: ‘Não se pode ser relator como o da CPI’

IM Israel Medeiros

(crédito: Divulgação/Comunicação Roberto Rocha)

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA) criticou o senador Renan Calheiros (MDB-AL) no papel de relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19 no Senado. Rocha participou de um evento da Febrafite em parceria com o Correio Braziliense nesta sexta (24/9) para discutir a reforma tributária ampla sobre o consumo — prevista pela PEC 110/2019, de sua autoria.

Rocha disse que a proposta tem apoio de várias entidades representativas, da indústria, dos municípios e de conselhos estaduais de Fazenda. E argumentou que a construção de um novo parecer da PEC 110 é algo que deve ser feito em conjunto, com a participação de outros interessados. Nesse momento da fala, o senador citou “o relator da CPI”, Renan Calheiros.

“Nós fizemos um texto. Um extrato de tudo isso não é da vontade do relator. Você não pode ser relator, me desculpe a verdade, como está sendo o relator da CPI. Ali, é fruto da vontade dele. Não pode”, disse o parlamentar.

“Vocês nunca me viram dar uma entrevista em rádio e televisão sobre isso. Será que eu não sou procurado? Claro que eu sou procurado, todo dia. Mas eu tô atrás de luz, não de calor. Eu estou atrás de separar o joio do trigo, mas para aproveitar o trigo, não o joio. Por isso, evito mostrar o meu substitutivo, para não ser bombardeado”, acrescentou Rocha.

Reforma sobre o consumo

O parlamentar, que não faz parte da CPI da Covid, está empenhado em emplacar, junto ao governo, a reforma ampla sobre o consumo, que não está oficialmente nos planos do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Até aqui, a reforma tributária foi faseada e a parte que diz respeito aos tributos sobre consumo — com a criação de uma Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) — tem sido deixada de lado pelo governo.

Na live desta sexta-feira, Rocha reafirmou que chegou a um acordo com o ministro Guedes sobre a tramitação da PEC 110, em conversa que ocorreu na última quarta-feira (22). Segundo o parlamentar, foi preciso ceder em alguns pontos para atender a pedidos do governo, mas ele garantiu ter sido firme em outros.