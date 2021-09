Aprovação ou reprovação do STF segue estável para brasileiros, diz Datafolha

CB Correio Braziliense

Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste sábado (25/9), mostra que a aprovação da população dos ministros do Supremo Tribunal Federal segue estável. Segundo o levantamento, 25% dos entrevistados aprovam a atuação dos magistrados, enquanto 35% reprovam o desempenho deles. Outros 35% consideram regular. As taxas de aprovação e reprovação se mantiveram após os protestos do 7 de setembro, data em que o presidente Jair Bolsonaro fez ataques à Corte e defendeu atos antidemocráticos.

O Datafolha ouviu 3.667 pessoas com 16 anos ou mais em 190 cidades brasileiras entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

No levantamento anterior, de julho de 2021, eram 24% os que entendiam a atuação dos ministros como ótimo ou bom e 33% os que consideravam ruim ou péssimo. Outros 36% avaliavam como regular e 7% não sabiam opinar.

Confira o resultado



Ótimo/bom: 25%

Ruim/péssimo: 35%

Regular: 35%

Não sabe: 5%

Reprovação de Bolsonaro

Nesta semana, uma pesquisa do Datafolha apontou que subiu para 61% o número de brasileiros que acreditam que a corrupção tende a aumentar no país. Em pesquisa realizada em julho, o índice era de 56%. Nos últimos dois meses caiu de 13% para 11% o percentual de pessoas que confiam na diminuição da corrupção. Para 24%, a situação continuará como está, e 3% não souberam responder.