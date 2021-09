Bolsonaro define roteiro de viagens pelo país em comemoração aos 1000 dias de governo

IS Ingrid Soares

(crédito: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro já definiu o roteiro de viagens pelo país em comemoração aos 1000 dias de governo. Sofrendo com a queda da popularidade, o chefe do Executivo tentará emplacar ações positivas e deverá seguir viagem em algumas regiões entregando hidrelétricas e rodovias, caso o teste de RT-PCR dê negativo. Ele segue quarentena desde quarta-feira no Palácio da Alvorada após o ministro da Saúde Marcelo Queiroga testar positivo para covid-19.

No dia 27, quando o governo completa quase três anos de gestão, o plano é fazer uma cerimônia no Planalto. No dia seguinte, a expectativa é de que Bolsonaro viaje para a Bahia, em Teixeira de Freitas, onde deverá entregar 10 km de asfalto.

Na mesma data, segue para Alagoas, em Teotônio Vilela. No dia 29, a previsão é de que desembarque em Roraima, Boa Vista, onde assinará o contrato de concessão dos aeroportos do Bloco Norte. Já no dia 30, o presidente seguirá para Belo Horizonte, onde visitará uma estação de metrô acompanhado do ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O último dia do evento será 1º de outubro, onde Bolsonaro deverá se dividir em agendas: Anápolis, para a assinatura do contrato de concessões de BRs e também Maringá, no Paraná, para uma solenidade de inauguração da ampliação da área operacional do aeroporto local. A agenda oficial deverá ser liberada no começo da semana. Os ministros também serão enviados às cidades para inaugurações de obras e lançamentos.