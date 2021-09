Queiroga testa positivo para covid-19 durante viagem a Nova York

CB Correio Braziliense

(crédito: Jefferson Rudy/AFP)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está com covid-19. A descoberta foi feita durante viagem a Nova York, onde Queiroga acompanha a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que fez o discurso de abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira (21/9). Segundo o Palácio do Planalto, o ministro passa bem.

A agenda de Queiroga nos EUA, nesta terça-feira, previa três eventos. Às 9h, acompanhar Bolsonaro no discurso de abertura da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Às 13h, participação no evento do 59º Conselho Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). E, às 14h, visita ao Memorial Nacional do 11 de setembro. O ministério da Saúde ainda não se pronunciou oficialmente sobre a participação de Queiroga nos três eventos.

É o segundo integrante da comitiva presidencial a testar positivo para novo coronavírus. Na segunda-feira (20/9), um diplomata brasileiro encarregado de organizar a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos teve a confirmação de que estava infectado com a covid-19. O funcionário, que tomou apenas a primeira dose da vacina contra a doença, viajou para Nova York antes da comitiva presidencial.

Na noite de segunda-feira, Queiroga se envolveu em uma polêmica. O ministro da Saúde se exaltou e fez gestos obscenos para manifestantes que protestavam contra Bolsonaro em Nova York, nos Estados Unidos. O descontrole de Queiroga foi gravado e viralizou nas redes sociais.

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou nota oficial sobre o assunto. Confira:

A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) informa que o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que integrava a Comitiva Presidencial à Nova Iorque (EUA), testou positivo para a COVID-19 e permanecerá nos Estados Unidos durante o período de isolamento. O ministro passa bem.

Informamos, ainda, que os demais integrantes da comitiva realizaram o exame e testaram negativo para a doença.