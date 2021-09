Com covid-19, Pedro Guimarães diz que está assintomático: "Continuarei trabalhando de casa"

IS Ingrid Soares

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, testou positivo para covid-19 neste domingo (26/09). Ele informou por meio das redes sociais que está "assintomático", "tomando remédios do protocolo" e que continuará trabalhando de casa.

Ele alegou que tem seguido isolamento desde que retornou ao Brasil na quarta-feira (26/09) com o presidente Jair Bolsonaro, conforme orientações da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"Informo a todos que testei positivo para covid-19. Ficarei em quarentena seguindo todos os protocolos médicos. Já tomei as duas doses de vacina e comecei a tomar os remédios do protocolo. Também estava em isolamento desde quando chegamos dos EUA, na quarta feira de manhã. Na segunda-feira passada realizei um teste e o resultado foi negativo. Não estou com nenhum sintoma e continuarei trabalhando daqui de casa. Um abraço e obrigado pelas mensagens", escreveu.



A mensagem acompanha um vídeo. Confira abaixo:

Ele é a quarta pessoa da comitiva presidencial que foi à ONU em Nova York a ser contaminada com a covid-19. O primeiro foi um diplomata que preparou a viagem do presidente ao local. Depois, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está em isolamento na cidade americana e, por fim, o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

Já o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, o ministro do Turismo, Gilson Machado, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite e o ministro da Secretaria-Geral da presidência, Luiz Eduardo Ramos testaram negativo para o vírus.