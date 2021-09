Ministro da Justiça, Anderson Torres testa negativo para covid-19

IS Ingrid Soares

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres testou negativo para covid-19 neste domingo (26/09). A informação foi confirmada por ele por meio das redes sociais.



"Bom dia! Como muitos têm me perguntado, informo que realizei novo teste PCR, depois do retorno da viagem aos EUA, e o resultado foi negativo! #VamosEmFrente", escreveu.

Ele compôs a comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro à ONU e esteve na companhia do ministro Marcelo Queiroga que foi diagnosticado com o vírus ainda em Nova York, onde cumpre quarentena.

Após a chegada da comitiva ao Brasil, a Anvisa determinou que o grupo fosse submetido ao isolamento por 14 dias. No entanto, após o 5º dia do último contato com Queiroga, poderiam realizar um novo teste RT-PCR e em caso negativo, retomar à agenda oficial, ainda com acompanhamento médico até o 14º dia.

Bolsonaro também testou negativo para a doença neste domingo. A previsão é de que a partir de amanhã o chefe do Executivo cumpra a agenda oficial. Ele pretende marcar a comemoração dos 1.000 dias de governo com uma série de eventos e inaugurações por regiões do país.

Casos confirmados

No entanto, a comitiva oficial que acompanhou o presidente à Nova York teve três casos de infecção de covid-19. O primeiro foi um diplomata que preparou a viagem do presidente ao local. Depois, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga foi diagnosticado e passa por isolamento na cidade americana. O último de que se tem notícia é o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro.