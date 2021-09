Bolsonaristas e petistas atacam Globo por debate de Ciro, Mandetta e Vieira

NG Nathalia Galvani*/Estado de Minas

Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Alessandro Vieira (Cidadania) participaram de debate na noite deste domingo (26/9) - (crédito: GloboNews/Reprodução)

Um debate promovido pelo canal GloboNews na noite deste domingo (26/9) entre Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e Alessandro Vieira (Cidadania), considerados a 'terceira via' para as eleições presidenciais de 2022, está causando repercussão nas redes sociais.



Apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (sem partido), além de reprovarem críticas feitas pelos políticos aos seus respectivos candidatos para o próximo ano durante o programa, também apontam uma tentativa da emissora de desviar atenção do possível embate isolado entre o petista e do atual chefe do Executivo.



Questionados ao longo do debate sobre o petista, os três destacaram as polêmicas de corrupção ocorridas no seu governo. E em relação a Bolsonaro, acerca da sua gestão carregada de controvérsias, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus.



É a cara da Globo News, chamou 3 debatedores que somados não possuem 10% nas pesquisas e que passaram a maior parte do tempo falando do PT e de Lula que tem 50% e não foi convidado.

Alessandro Vieira, apoiou Bolsonaro, assim como Mandetta. Já Ciro, o beneficiou, foi à Paris. — ???????? Nilto Tatto - #ForaBolsonaro ???? (@NiltoTatto) September 27, 2021

"Eu não gosto do termo terceira via. É a melhor via. Você tem um passado, representado pelo Lula, que como todo passado você tem a relevar a parte ruim. E o presente a gente não precisa nem sequer fazer comentários. A rejeição ao atual governo é muito alta", disse, na entrevista, Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde na gestão de Bolsonaro.



Até o momento, Lula e Bolsonaro se destacam nas pesquisas de intenção de voto percentuais entre os demais concorrentes. São nos eleitores indecisos que Ciro, Mandetta e Alessandro tentam reverter esse cenário para o próximo ano e se garantirem na disputa.

Comentários como 'não foi um debate, foi um programa de fofocas contra o Lula', por parte dos petistas, e 'debate fora de época' usado para promover 'a queda de Bolsonaro' tomaram conta das mídias.

Veja a repercussão nas redes sociais



Petistas

Globo News inventou um """debate da terceira via""" para seus 3 mil telespectadores no Brasil e vc vai ver os destaques dos debatedores por aqui tem mais Lula do que qualquer coisa. Quem olha de fora acha que ele já assumiu o governo e tá buscando a reeleição — brunão (@bslvra) September 27, 2021

GloboNews promovendo “debate” ao vivo. Os “debatedores” por acaso concordavam em tudo. Eram eles: Ciro Gomes, Mandetta e Alessandro Vieira. Um verdadeiro DeBATE sobre o governo.



SERIA CÔMICO SE NÃO FOSSE TRÁGICO! — Carmelo Neto (@carmelonetobr) September 27, 2021

GloboNews promovendo “debate” ao vivo. Os “debatedores” por acaso concordavam em tudo. Eram eles: Ciro Gomes, Mandetta e Alessandro Vieira. Um verdadeiro DeBATE sobre o governo.



SERIA CÔMICO SE NÃO FOSSE TRÁGICO! — Carmelo Neto (@carmelonetobr) September 27, 2021

Os bolsonaristas: Ciro Gomes, Alessandro Vieira e Mandetta, não fizeram um debate na Globonews. Foi um programa de fofocas contra o Lula. — Rudá Morcillo?? (@RudaMorcillo) September 27, 2021

Globonews realiza "debate" entre candidatos à presidência e não convida o candidato líder em todas as pesquisas. Triste manipulação. Mais triste ainda, é ver candidato que se diz de esquerda, se prestar a usar esse espaço para bater em outro candidato da esquerda. — Áureo Luiz Jaeger (@aureo_jaeger) September 27, 2021

Globonews realiza "debate" entre candidatos à presidência e não convida o candidato líder em todas as pesquisas. Triste manipulação. Mais triste ainda, é ver candidato que se diz de esquerda, se prestar a usar esse espaço para bater em outro candidato da esquerda. — Áureo Luiz Jaeger (@aureo_jaeger) September 27, 2021





Bolsonaristas



Meus amigos a PANDEMIA é uma FARSA e as PESSOAS Ñ são MORTAS por VÍRUS PORRA NENHUMA,+ASSASSINADAS pela NEGAÇÃO do TRATAMENTO PRECOCE&CANALHICE DPOLÍTICOS Q ROUBARAM a VERBA d/SAÚDE. Acorda meu POVO pois o LOCKDOWN é o TIRO DMISERICÓRDIA n/ECONOMIA E A VACINA-LIXO MATA! PQP!AMÉM! https://t.co/IP3SD0YXu5 — José Pereira Gondim (@josepgondim) September 27, 2021

Globonews fazendo propaganda eleitoral antecipada na cara de todo mundo, inclusive na cara dos Ministros do TSE, incluindo Barroso. — Sidney 23,7k ???????? (@OsAnos50) September 27, 2021

Senador da Lei Fake News, utilizada para calar vozes e perseguir apoiadores do presidente, perseguir brasileiros. Censura em uma Democracia Estabelecida. Uma vergonha! — Linda (@Lindasod) September 27, 2021