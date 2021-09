Prefeito de Nova York: "Michelle, mande Bolsonaro se vacinar"

O prefeito da cidade de Nova York, Bill de Blasio, por meio do Twitter, pediu para que a primeira-dama Michelle Bolsonaro mandar o marido, Jair Bolsonaro, se vacinar contra a covid-19 e "parar de ser um perigo aos outros".

Send your husband to get vaccinated too so he can stop being a danger to others. https://t.co/iI1gGaqzoe