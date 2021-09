Senador sobre Bolsonaro: "É o presidente que menos trabalha na história"

AM Ana Mendonça - Estado de Minas

(crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

Em embate com o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou que o presidente Jair Bolsonaro gasta dinheiro com motociatas e esquece de trabalhar.

O bate-boca começou depois que o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), exibiu um vídeo do empresário bolsonarista Luciano Hang em uma motociata ao lado do presidente Bolsonaro.

Nas imagens, Bolsonaro e Hang riam e convocavam brasileiros para uma motociata no Sul do país.

Em seguida, Vieira interrompeu a CPI para relembrar que os passeios de moto do presidente já custaram, segundo o TCU, R$ 1 milhão aos cofres públicos. "Organize uma no seu estado”, disse Flávio Bolsonaro para Vieira. "Bolsonaro é o presidente que menos trabalha na história da República", rebateu.

O dono da rede de lojas Havan é suspeito de pertencer ao "gabinete paralelo", grupo que supostamente aconselha o presidente em relação à pandemia do novo coronavírus, promovendo ideias negacionistas, como o tratamento precoce com medicamentos com ineficácia comprovada contra a doença.

A convocação foi requerida pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator do colegiado.