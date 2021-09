Bolsonaro posta foto gargalhando ao lado do empresário Luciano Hang

Ed Estado de Minas

(crédito: Reprodução/redes sociais)

O presidente Jair Bolsonaro movimentou as redes sociais logo cedo, na manhã desta quinta-feira (30/9), ao publicar uma foto com o empresário Luciano Hang, investigado por suspeita de financiar fake news.

O post foi publicado um dia depois da tumultuada sessão da CPI da Covid , quando Hang deixou os senadores atônitos com uma postura negacionsita , defendendo o governo federal e fazendo marketing do próprio negócio empresarial.

Hang é suspeito de integrar o chamado gabinete do ódio , que aconselharia o próprio Ministério da Saúde, no combate à pandemia, com remédios sem eficácia comprovada, além de patrocinar disparo de fake news por meio de sites, blogs e robôs nas redes sociais.