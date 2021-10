Após relatório da CPI, Bolsonaro volta a defender "tratamento precoce"

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta quinta-feira (21/10) o inexistente tratamento precoce no combate à covid-19. A pandemia matou mais de 604 mil brasileiros. A declaração ocorreu durante a cerimônia de inauguração da obra do trecho final do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco em São José de Piranhas (PB), um dia depois da leitura do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, que acusa o presidente de nove crimes, incluindo charlatanismo, pelo incentivo a remédios comprovadamente sem eficácia.

Ele questionou hoje aos apoiadores presentes na plateia quem havia sido infectado e tomado o kit cloroquina. "Eu também fui acometido [pela covid], tomei hidroxicloroquina, no dia seguinte estava bom. Será que é porque é barato? Ainda continua em interrogação o tratamento", alegou.

Bolsonaro questionou a necessidade de imunização contra o vírus por pessoas infectadas e voltou a colocar em dúvida a eficácia das vacinas recomendadas pelo próprio Ministério da Saúde. A vacina não impede a contaminação pela doença, mas protege de casos mais graves e de internações. A orientação da pasta é de que pessoas já infectadas tomem as doses.

"Se especialistas de verdade dizem que quem se contaminou tem mais anticorpos do que quem tomou a vacina, por que tomar vacina? Se eu resolver tomar lá na frente, eu tomo. Mas deixo bem claro: o meu governo, nenhum governador ou prefeito, ofereceu vacina para toda a população. A gente pede a Deus que ela seja eficiente, que ela realmente consiga atingir os seus objetivos, porque nós queremos ficar longe desse vírus para voltarmos rapidamente à normalidade", acrescentou.

"Temos governadores e prefeitos exigindo passaporte vacinal. Temos aqui o nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que mesmo vacinado com a segunda dose, contraiu covid. Naquela missão nossa nos EUA, outras pessoas da minha comitiva que estavam vacinadas com a segunda dose contraíram o vírus. É uma grande interrogação ainda essa questão da covid-19", continuou.

Por fim, voltou a defender a autonomia do médico no chamado off label e a não obrigatoriedade da vacina. "Ofertamos a todos do Brasil a oportunidade de todos se vacinarem. E deixo bem claro: Isso não quer dizer que a vacina seja obrigatória. Jamais defenderemos a obrigatoriedade da vacina. Eu não tomei a vacina. Quem quiser seguir meu exemplo que siga, quem não quiser que não siga. Isso é liberdade. Se fossemos seguir exemplos de ex-presidentes que nos antecederam imagina o que seria deste país?"