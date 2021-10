Rodrigo Pacheco anuncia saída do DEM e filiação ao PSD

RF Raphael Felice

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixou o DEM para se filiar ao PSD. O anúncio foi feito em sua conta no Twitter nesta sexta-feira (22/10). O senador agradeceu ao presidente do PSD, Gilberto Kassab, pelo convite e também ao presidente do Democratas, ACM Neto, e a Luciano Bivar (PSL), que presidirá o União Brasil (fusão entre DEM e PSL).

“Comunico que, nesta data, tomei a decisão de me filiar ao PSD, a convite de seu presidente, Gilberto Kassab. Agradeço aos filiados, colegas e amigos do Democratas de Minas Gerais e de todo o país o período de convivência partidária saudável e respeitosa. Meus agradecimentos especiais ao presidente ACM Neto pela atenção a mim sempre dispensada e manifesto meus votos de sucesso ao recém-criado União Brasil, na pessoa de seu presidente, deputado Luciano Bivar”.

Com a ida ao PSD, Pacheco passa a ter grandes chances de concorrer às eleições presidenciais de 2022. Ao longo do ‘namoro’ entre o presidente do Senado e sua nova casa, Kassab fez diversos elogios ao seu novo colega de partido.

O presidente do Senado também era cotado para ser candidato pelo União Brasil, mas, por lá, disputaria o posto com o apresentador José Luiz Datena e com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

,