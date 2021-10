Renan decide pedir indiciamento de senador Heinze na CPI por fake news

RF Raphael Felice

(crédito: Pedro França/Agência Senado)

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) pediu o indiciamento do senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS) por disseminação de informações falsas e foi atendido pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, Renan Calheiros (MD-AL), com a confirmação do parlamentar na lista, que chega a 81 nomes.

Em seu voto em separado na CPI, o senador do Rio Grande do Sul fez mais um discurso em defesa de substâncias presentes no kit covid, como cloroquina, usado no chamado tratamento precoce, desaconselhado por autoridades como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“O senador Heinze é respeitado no estado do Rio Grande do Sul. O que ele fala repercute na vida das pessoas. Esta comissão, os livros, a ciência e a imprensa mostraram números imensos que esses dados que o senador repete aqui são falsos, mas infelizmente o eleitor do Heinze no interior do Rio Grande do Sul vai achar que é verdadeiro porque o eleitor abre a internet e vê o senhor Heinze repetindo a mesma informação todos os dias”, relatou Alessandro Vieira ao pedir o indiciamento do senador.

“Essa CPI teve coragem de indiciar o presidente da República (Jair Bolsonaro), teve coragem de indiciar o líder do governo (Ricardo Barros). Não pode fechar os olhos diante do comportamento do nosso colega, senador da República, que repete reiteradamente a mentira como forma de desinformar o cidadão”, finalizou Vieira.

Ao ler relatório final, Renan Calheiros disse que ia "presentear" Luiz Carlos Heinze com o 81º pedido de indiciamento.

Heinze respondeu que a mentira foi feita pela autoridade máxima em saúde do mundo, a OMS, e a acusou de divulgar "factóides''. O senador gaúcho foi interrompido por Renan Calheiros que afirmou que o bolsonarista seria o 81º indiciado da CPI.

“Apesar das advertências, o senador Heinze reincidiu aqui todos os dias apresentados estudos falso, logo, negados pela ciência e pela maneira que incitou o crime em todos os momentos. eu queria aproveitar essa situação para dar um presente a vossa excelência: “o senhor vai ser o 81º indiciado desta comissão", disse Renan, que confirmou a promessa após ler os 80 atores indiciados pela CPI e adicionou por escrito o nome do senador Heinze.

Heinze já foi advertido pelo tema em outras situações. O senador Alessandro Vieira disse que chegou a protocolar no Conselho de Ética do Senado uma representação contra Luiz Carlos Heinze pelo mesmo assunto.