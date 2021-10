"Espero que Aras atue como procurador-geral", diz Randolfe sobre relatório

JV Jorge Vasconcellos

(crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O vice-presidente da CPI da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da covid-19, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse, nesta terça-feira (26/10), esperar que o procurador-geral da República, Augusto Aras, atue conforme o cargo que ocupa ao receber o relatório final da comissão, que será votado hoje.

O senador falou sobre o assunto durante coletiva de imprensa, quando perguntado se havia a possibilidade de o chefe do Ministério Público não dar prosseguimento a ações penais contra o presidente Jair Bolsonaro, um dos 81 alvos de pedidos de indiciamento da CPI. Aras tem sido acusado, até mesmo entre seus pares, de proteger os interesses da família Bolsonaro.

"Primeiro, eu quero acreditar que o senhor Augusto Aras é procurador-geral da República, antes de ser aliado de quem quer que seja. Esperamos que ele atue como procurador-geral da República. Se não o fizer, existem outros caminhos, no código de processo criminal do nosso país, na legislação penal do nosso país, para levarmos esse relatório à frente", disse Randolfe. Ele informou que o relatório final da CPI será entregue a Aras na quarta-feira (27/10).

Segundo o senador, em caso de omissão do procurador-geral da República, poderá ser protocolada, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma ação subsidiária à pública.

"Essa CPI termina hoje. Essa história não acaba aqui, e nada acaba hoje quando termina a CPI. Nós ainda temos muito serviço a cumprir. Nós iremos acompanhar as consequências desse relatório. Iremos levar onde ele está endereçado a levar, e vamos exigir que as responsabilidades sejam apuradas", afirmou Randolfe.