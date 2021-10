Donald Trump diz que o Brasil é sortudo por ter Bolsonaro

RN Ronayre Nunes

Na mensagem, muitos elogios ao brasileiro e um paralelo com o "amor" dos dois ao povo dos respectivos países - (crédito: Jim Watson/AFP)

Instantes após a CPI da covid-19 aprovar o relatório final que indicia o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e mais 79 pessoas, o ex-presidente norte-americano Donald Trump divulgou uma mensagem exaltando o líder do executivo brasileiro. O republicano usou como meio de divulgação o disparo de e-mail — atualmente ele está banido das principais redes sociais do mundo.



No assunto, Trump proclamou “Endosso a Jair Bolsonaro”. Na mensagem, muitos elogios ao brasileiro e um paralelo com o “amor” dos dois ao povo dos respectivos países. A mensagem não faz referência à CPI.

“O presidente Jair Bolsonaro e eu nos tornamos grandes amigos ao longo dos últimos anos. Ele luta duro, e ama o povo do Brasil, assim como eu faço pelo povo dos Estados Unidos. O Brasil é sortudo de ter um homem como Jair Bolsonaro trabalhando por eles. Ele é um grande Presidente e nunca vai decepcionar as pessoas do seu país!”

Relatório

Após seis meses de atividades, a CPI da Covid aprovou, nesta terça-feira (26/10), por 7 votos a 4, o relatório final das investigações, que pede o indiciamento de 78 pessoas físicas e de duas empresas por suspeita de irregularidades relacionadas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O primeiro da lista é o presidente Jair Bolsonaro, ao qual o relator, senador Renan Calheiros (MDB-AL), imputou nove crimes que, segundo parlamentares do colegiado, podem lhe render, ao menos, 78 anos de prisão.

O relatório aponta Bolsonaro como um dos principais responsáveis pela maior tragédia sanitária da história do país, que já causou mais de 605 mil mortes. A CPI o acusa de prevaricação, charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares; crimes de responsabilidade (violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo); crimes contra a humanidade (nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos).